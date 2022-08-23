Запрет на вывоз пшеницы введут в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане предлагают ввести временный запрет на экспорт пшеницы за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации министерства сельского хозяйства Кыргызстана, мораторий вводится с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары. Исключение составляют реэкспорт, транзит, а также гуманитарная помощь, оказываемая Кабинетом министров КР по отдельным видам сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Запрет предлагается ввести сроком на шесть месяцев.

Фото: phonoteka.org











