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Запрет на вывоз пшеницы введут в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
23 Августа 2022, 14:35
Запрет на вывоз пшеницы введут в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане предлагают ввести временный запрет на экспорт пшеницы за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации министерства сельского хозяйства Кыргызстана, мораторий вводится с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары. Исключение составляют реэкспорт, транзит, а также гуманитарная помощь, оказываемая Кабинетом министров КР по отдельным видам сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Запрет предлагается ввести сроком на шесть месяцев.


Фото: phonoteka.org





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