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    11:36, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Запрет на вывоз некоторых видов лесоматериалов вводят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запрет на вывоз некоторых видов лесоматериалов с территории страны вводит Правительство. Об этом стало известно в ходе заседания Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под руководством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    С целью недопущения несанкционированного реэкспорта лесоматериалов российского происхождения, обеспечения сырьем отечественных предприятий, принят запрет на вывоз с территории РК отдельных видов лесоматериалов, вне зависимости от страны происхождения сроком на 6 месяцев, также вице-премьером одобрено предложение автоматического продления ограничений каждые 6 месяцев до принятия решения об отмене моратория на вывоз.

    Обсуждены вопросы целесообразности увеличения квоты на вывоз семян подсолнечника и масла подсолнечного и введения экспортных таможенных пошлин на уран природный и его соединения. А. Смаилов также подчеркнул, что необходимо определить оптимальный объем квоты на вывоз семян подсолнечника и масла подсолнечного, учитывая интересы производителей семян и не допустить рост цен на продукцию. Ряд вопросов, вынесенных на МВК, будут доработаны с учетом предложений соответствующих министерств. Решения по ним будут приняты по итогам следующих обсуждений.
    Теги:
    Правительство Правительство РК Алихан Смаилов Экономика
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