Запрет на вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта ввели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О введении запрета на вывоз за пределы Республики Казахстан отдельных видов нефтепродуктов сообщила пресс-служба Комитета госдоходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

«Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения участников внешнеэкономической деятельности, перевозчиков, экспедиторов, таможенных представителей и других заинтересованных лиц, что в соответствии с Совместным приказом «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» вводится запрет на вывоз сроком на четыре месяца с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел», - говорится в публикации пресс-службы КГД МФ РК.

Совместный приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

«В этой связи, при осуществлении деятельности по вывозу указанных товаров за пределы Республики Казахстан, просим обратить внимание на необходимость соблюдения указанного запрета», - предупредили в пресс-службе КГД МФ РК.

Как сообщалось ранее, в Казахстане намерены ввести запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов всеми видами транспорта. Соответствующий совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» подготовило Министерство энергетики РК

Тогда в Минэнерго поясняли, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в стране ниже, чем в соседних России, Узбекистане и Кыргызстане, что приводит к высокому спросу на горюче-смазочные материалы у водителей транзитного транспорта в приграничных областях.

Ранее в Казахстане продлили запрет на вывоз топлива автомобильным транспортом сроком на полгода. Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны.