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Запрет на вывоз медицинских масок с территории Казахстана не вводился

7 Февраля 2020 16:54
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Запрет на вывоз медицинских масок с территории Казахстана не вводился

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан информирует о том, что запрет на вывоз медицинских масок с территории Республики Казахстан не вводился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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На сегодняшний день медицинские маски производят следующие отечественные предприятия: ТОО «Super-pharm» (Жамбылская область), ТОО «Dolce» (Алматинская область), ТОО «Mega Pharma» (город Шымкент), ТОО «Medical Active Group» (город Алматы).

Все данные предприятия осуществляют производство в штатном режиме, сообщают в ведомстве.


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Ключевые слова: Здравоохранение,
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