Запрет на вывоз бензина и дизтоплива из Казахстана планируют продлить на полгода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запрет на вывоз бензина и дизельного топлива из Казахстана планируют продлить на шесть месяцев. Об этом сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы отметить, что на сегодня действует совместный приказ министерств энергетики, финансов и Комитета национальной безопасности, в рамках которого введен запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и других отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы страны и прорабатывается вопрос о продлении еще на 6 месяцев», - сообщил Болат Акчулаков на заседании Правительства.

Как отметил министр, по итогам за январь-март произведено порядка 3,4 млн тонн нефтепродуктов, или 107,5% к аналогичному периоду прошлого года. Показатель по автобензину составил 1,2 млн тонн, к прошлому году – 102,9%; объем производства дизельного топлива составил 1,2 млн тонн, к прошлому году – 110,5%.

Напомним, за период с января по март в нефтяной отрасли наблюдается рост по показателям добычи и экспорта нефти.

По оперативным данным объем добычи нефти и конденсата за январь-март текущего года составил 22,7 млн тонн, или 107,6% к аналогичному периоду 2021 года.

