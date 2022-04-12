Запрет на вывоз бензина и дизтоплива из Казахстана планируют продлить на полгода
«Хотелось бы отметить, что на сегодня действует совместный приказ министерств энергетики, финансов и Комитета национальной безопасности, в рамках которого введен запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и других отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы страны и прорабатывается вопрос о продлении еще на 6 месяцев», - сообщил Болат Акчулаков на заседании Правительства.
Как отметил министр, по итогам за январь-март произведено порядка 3,4 млн тонн нефтепродуктов, или 107,5% к аналогичному периоду прошлого года. Показатель по автобензину составил 1,2 млн тонн, к прошлому году – 102,9%; объем производства дизельного топлива составил 1,2 млн тонн, к прошлому году – 110,5%.
Напомним, за период с января по март в нефтяной отрасли наблюдается рост по показателям добычи и экспорта нефти.
По оперативным данным объем добычи нефти и конденсата за январь-март текущего года составил 22,7 млн тонн, или 107,6% к аналогичному периоду 2021 года.