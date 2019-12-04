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вчера 18:18
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Запрет на выселение ипотечников рассматривают в Нацбанке - Аскар Мамин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос по поводу решения проблем ипотечников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В сентябре текущего года в Правительстве было проведено совещание с участием Национального Банка, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Ассоциации финансистов Казахстана, на котором были рассмотрены вопросы принудительного выселения проблемных заемщиков из единственного жилья», - написал Аскар Мамин в своем ответе депутатам.
«В целях сокращения данных фактов Национальный Банк совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывает возможность заключения меморандума, в котором будет предусмотрен запрет на выселение из жилья ипотечников, а также принятие всех необходимых и возможных мер по поиску оптимальных путей исполнения заемщиком обязательств без выселения из жилого имущества», - добавил Премьер.
Глава Правительства также напомнил, что действующим законодательством уже предусмотрен запрет на выселение из единственного жилища в отопительный сезон граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения.
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