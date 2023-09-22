Запрет на вывоз угля автотранспортом продлили в Казахстане

На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством вице-премьера Серика Жумангарина приняли решение о продлении запрета на вывоз угля автотранспортом, передает со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК МИА «Казинформ».

Это обусловлено предстоящим началом отопительного сезона, для бесперебойных поставок населению социального угля.

В целях бесперебойного газоснабжения населения и поставок на автомобильный рынок установлено ограничение по вывозу сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным видами транспорта.

Также на заседании МВК обсудили вопрос отмены экспортной пошлины на смазочные масла, рассмотрели продление действия антидемпинговой меры в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали и другие вопросы внешнеторговой деятельности.

В конце мая т.г. сообщалось о том, что на 6 месяцев установлен запрет на вывоз автомобильным транспортом угля и лигнита автомобильным транспортом с территории Казахстана.