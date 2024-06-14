Запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства подписал приказ от 11 июня 2024 года «О некоторых вопросах вывоза сахара», передает агентство Kazinform.

— Ввести в срок до 31 августа 2024 года запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза, за исключением международного транзита сахара через территорию Республики Казахстан, а также перемещения сахара с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан в рамках индикативных балансов, — говорится в документе.

В Минсельхозе объясняют такое решение тем, что потребность внутреннего рынка обеспечена за счет производства сахара из отечественного сырья лишь на 13% от общего объема потребления, остальная часть — за счет переработки тростникового сырца и поставок готового сахара из стран ЕАЭС (доля РФ — 57%, РБ — 1,5%).

Кроме того, имеющиеся запасы сахара и тростникового сырца хватит на период потребления до 2,5-3 месяца. На сегодня его объем составляет — 136 тысяч тонн.

Более того, поставки сахара из России в рамках квоты в размере 120 тысяч тонн обеспечат потребности внутреннего рынка дополнительно на 2,5 месяца, без учета импорта из Республики Беларусь.

Стоит отметить, что с мая по август ежемесячное потребление сахара повышается в разы. А с начала текущего года наблюдается повышенный спрос на сахар извне.

В целях обеспечения внутреннего рынка сахаром в период введения ограничительных мер РФ и исключения реэкспорта вводится временный запрет на экспорт сахара.

Приказ вводится в действие с 14 июня 2024 года.