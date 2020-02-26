Запрет на строительство зданий возле военных складов хотят ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на законодательном уровне хотят ввести запрет на строительство зданий возле военных складов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный законопроект разработан депутатами Парламента с целью дальнейшего совершенствования законодательства по обеспечению безопасности функционирования арсенала баз и складов Вооруженных сил РК, других войск и формирований, защиты населения, гражданской и другой инфраструктуры в случае возможного возникновения ЧС при хранении боеприпасов, а также устранения правовых пробелов», - сказал депутат Мухтар Ерман на пленарном заседании Мажилиса о законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований».

Также, по его словам, законопроектом предусматривается введение запрета на строительство зданий, сооружений, ведение хозяйственной и иной деятельности, связанной с непосредственной их эксплуатацией, использование летательных аппаратов на территориях арсеналов баз и складов. Расширяются и случаи применения административных штрафов за указанные нарушения.

«Комитет готов взять в работу данный законопроект и подготовить по нему заключение до 30 декабря 2020 года», - подчеркнул председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента М. Ерман.

Решение взять законопроект в работу было поддержано депутатами единогласно.