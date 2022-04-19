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    21:36, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Запрет на рыбалку до 30 июня ввели в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проходит акция «Нерест». Во время нереста и размножения рыбы и других водных животных на рыбохозяйственных водоемах области введен запрет на рыболовство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На территории региона нерестовый период рыбы продолжается с 15 апреля до 30 июня в зависимости от вида. На озере Балхаш – с 15 апреля по 1 июня, на водоемах Нура-Сарысуского бассейна на лов судака – с 20 апреля по 20 мая, сазана (карпа) – с 1 мая по 30 июня.

    «Эти ограничения и запреты введены для сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов и других водных животных. Рациональное использование природных ресурсов является одной из актуальной проблемой современности», - сообщили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

    По словам специалистов департамента, лица, виновные в совершении природоохранных правонарушений, несут административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность.


    Теги:
    Регионы Казахстана Природа Экология Карагандинская область Караганда Животные
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