Запрет на рыбалку до 30 июня ввели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проходит акция «Нерест». Во время нереста и размножения рыбы и других водных животных на рыбохозяйственных водоемах области введен запрет на рыболовство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории региона нерестовый период рыбы продолжается с 15 апреля до 30 июня в зависимости от вида. На озере Балхаш – с 15 апреля по 1 июня, на водоемах Нура-Сарысуского бассейна на лов судака – с 20 апреля по 20 мая, сазана (карпа) – с 1 мая по 30 июня.

«Эти ограничения и запреты введены для сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов и других водных животных. Рациональное использование природных ресурсов является одной из актуальной проблемой современности», - сообщили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

По словам специалистов департамента, лица, виновные в совершении природоохранных правонарушений, несут административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность.