Запрет на регистрацию автобусов старше 10 лет вводится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вводится запрет на первичную регистрацию автобусов старше 10 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения».

«Законом вводится запрет на первичную регистрацию в Казахстане автобусов старше 10 лет. Эта норма вводится с 1 января 2022 года и коснется всех автобусов, к которым относится транспорт, имеющий помимо места водителя более 8 посадочных мест», - сказал на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов.

Данный Закон вступит в силу 13 февраля текущего года.

Было отмечено, что Закон выше, чем Правила дорожного движения, соответственно сотрудники полиции не будут требовать документы только по нормам ПДД.