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    11:42, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Запрет на регистрацию автобусов старше 10 лет вводится в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вводится запрет на первичную регистрацию автобусов старше 10 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    1 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения».

    «Законом вводится запрет на первичную регистрацию в Казахстане автобусов старше 10 лет. Эта норма вводится с 1 января 2022 года и коснется всех автобусов, к которым относится транспорт, имеющий помимо места водителя более 8 посадочных мест», - сказал на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов.

    Данный Закон вступит в силу 13 февраля текущего года.

    Было отмечено, что Закон выше, чем Правила дорожного движения, соответственно сотрудники полиции не будут требовать документы только по нормам ПДД.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Общество
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