Запрет на разжигание костров введен в Иле-Алатауском нацпарке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка проведен экологический рейд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Кроме сотрудников парка, в нем участвовали представители управления туризма Алматы, природоохранной полиции, волонтеры, РОО «Kaz Eco Patrol», лесничие, государственные инспекторы. Всего было задействовано 17 человек.

В ходе рейда выявлены нарушения экологического законодательства: в частности, один факт уничтожения и повреждения, а также засорения отходами лесной фауны, три факта нарушения правил пожарной безопасности и санитарных правил леса.

Иле-Алатауский парк ежегодно посещают более 250 тыс. туристов. С учетом растущего потока посетителей национальному парку необходимо постоянно следить за обустройством туристских маршрутов и троп для минимизации воздействия антропогенного фактора.

В этой связи составлена дорожная карта по внедрению раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов. В рамках ее реализации в 2020 году были приобретены два современных мусоровоза, 135 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и 90 контейнеров для органических и пищевых отходов.

С начала года с территории парка вывезено свыше 400 тонн мусора.

Также в Минэкологии сообщили, что из-за пожароопасной ситуации с 4 августа на территории парка введен запрет на разжигание костров. Лица, причастные к разжиганию костров и оставлению мусора, будут привлекаться к административной ответственности.