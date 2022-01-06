Запрет на продажу алкоголя ввели в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запрет на продажу алкоголя ввели в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник Департамента полиции, комендант СКО Марат Тулебаев обратился к жителям с просьбой без необходимости не покидать дома.

«С 5 по 19 января в регионе вводится режим ЧП. В соответствие с указом Президента с 23:00 до 7:00 утра объявлен комендантский час. Ограничивается передвижение физических лиц и автотранспорта. В город Петропавловск и СКО ограничен въезд и выезд, запрещено проведение массовых спортивных зрелищных мероприятий, вводится ограничение на работу развлекательных заведений, запрет на реализацию алкогольной продукции. В целях личной безопасности прошу без необходимости не покидать свои дома, не поддаваться провокациям, рекомендуем руководствоваться только официальной информацией, правоохранительными органами принимаются все меры для обеспечения безопасности и спокойствия населения», - отметил Марат Тулебаев.

Оружейные магазины в регионе закрыты, продажа оружия запрещена.