20 Мая 2022 19:39

Запрет на прием игровых ставок у людей с плохой кредитной историей могут ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане выявлено более 350 фактов деятельности интернет-казино. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях по вопросам молодежной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Немало случаев, когда молодые люди становятся жертвами азартных игр и наркомании. Поэтому сегодня на повестке дня стоит вопрос защиты молодежи от этих вредных заболеваний. Сегодня уполномоченные органы в установленном законодательством порядке выявляют и блокируют запрещенные интернет-казино. С начала года выявлено более 350 фактов деятельности интернет-казино», - сказал Е. Тугжанов.

По его словам, в направлении борьбы с онлайн-казино разрабатывается проект законодательных поправок.

«В частности, организаторами интернет-казино предусмотрено ведение реестра, запрет на платежи по кредитным картам в казино и залах игровых автоматов, а также запрет на прием ставок у людей с плохой кредитной историей. Мы учитываем вопросы введения уголовной ответственности за организацию интернет-казино», - добавил Е.Тугжанов.

Вице-премьер также отметил, что принимаются конкретные меры по профилактике наркомании и противодействию распространению наркотических средств среди молодежи. С начала года правоохранительными органами выявлено более 1000 наркопреступлений, из них 734 участвовали в распространении наркотиков.

«Кроме того, пресечено около 1 тыс. интернет-магазинов, занимающихся сбытом наркотических средств», - добавил Е. Тугжанов.