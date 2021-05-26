Запрет на пребывание в лесу объяснил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов объяснил, зачем в регионе приняли постановление об ограничении пребывания людей в лесах в летний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона акцентировал внимание на количестве пожаров и возгораний, которые зарегистрировали в этом году.

«Произошло 292 пожара, 315 возгораний сухой травы, 15 лесных пожаров. Лето еще не началось! Каждую неделю - до 50 случаев возгораний травы. Каждый раз пожарные службы выезжают. Они не могут не реагировать. Поэтому рекомендуем и просим жителей воздержаться от пребывания в лесу в пожароопасный период. Поэтому пошли на такие меры. Нужно понимать ответственность. Лес сейчас, как пороховая бочка. Все видели, что происходило в Риддере. Лесной пожар оставил без крова десятки семей», - сказал К.Аксакалов.

Напомним, постановление об ограничении посещения лесных массивов в летний период действует в области с 22-го мая.

На протяжении нескольких дней в регионе сохраняется жаркая погода. Температура воздуха достигает 35-38 градусов. В ближайшие сутки ожидаются шквалистый ветер и гроза.



