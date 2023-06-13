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    23:36, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Запрет на посещение лесопосадок ввели в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Талдыкорганского лесного хозяйства ввели запрет на вход на территории лесопосадок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Такое решение пришлось принять после сильного пожара в соседней области Абай. Лесники минутой молчания почтили память погибших в борьбе с огнем.

    В ведении местного лесного хозяйства 185 тысяч гектаров земли. Сейчас там трудятся около 100 работников. В связи с трагедией в соседнем регионе все сотрудники учреждения работают в усиленном режиме.

    «Очень тяжелая ситуация. Мы приносим глубокие соболезнования семьям погибших в резервате «Семей орманы». Мы перешли на усиленный режим работы. Наши сотрудники вышли на круглосуточное дежурство. Поставили посты. Запрещаем заходить людям на территорию леса», - сказал заместитель директора Талдыкорганского лесного хозяйства Аскар Орынбаев.

    Теги:
    Талдыкорган Экология Алматинская область
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