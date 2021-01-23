Запрет на передвижение в ночное время в Грузии продлен до 1 марта

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса 28 ноября, останутся в силе после 1 февраля 2021 года. Соответствующее заявление сегодня на брифинге сделала вице-премьер, глава Минрегионразвития Грузии Майя Цкитишвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Новости-Грузия».

Межведомственный координационный совет продолжит придерживаться стратегии точечных мер. С 1 февраля ограничения будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась. Это Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави. Через 10 дней там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы. В Тбилиси, Рустави и Кутаиси с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины. По словам М. Цкитишвили, здесь общественный транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта.

Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля. Что касается объектов питания, в ближайшее время открыться смогут некоторые заведения в Аджарии.

«В других регионах рестораны и объекты питания, в том числе в гостиницах, продолжат работу навынос, посредством сервисов доставки при условии соблюдения тех правил, которые действовали до сих пор», — сказала М. Цкитишвили.

Власти Грузии опасаются, что рост мобильности приведет к увеличению заболеваемости. Исходя из этого, до конца февраля в выходные дни (суббота и воскресенье) все ограничения останутся в силе в Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави – не будет работать ни муниципальный транспорт, ни рынки, ни торговые центры.

Проведение свадеб и других мероприятий, сопровождающихся большими застольями (поминки, дни рождения и т.д.), в Аджарии и других регионах Грузии по-прежнему будут запрещены.

Открытие детских садов и высших учебных заведений запланировано на 1 марта, однако, как отметила М. Цкитишвили, все будет зависеть от эпидситуации.

Также до 1 марта в силе остается «комендантский час» — запрет на передвижение с 21:00 до 05:00. По-прежнему будут запрещены междугородние пассажирские перевозки. Обязательным остается ношение масок как в закрытых помещениях, так и на улицах.

Пока что не планируется и открытие горнолыжных курортов Грузии. Принятые два месяца назад ограничения продолжат действовать в Бакуриани, Гудаури, Местия и Годердзи.

Как сообщает «Новости-Грузия», за минувшие 24 часа в Грузии зарегистрировали всего 903 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране с начала пандемии к утру пятницы увеличилось до 251 974.

Выздоровели за сутки 636 человек, их общее число выросло до 238 737.

За последние сутки в Грузии скончались еще 24 пациента с COVID-19. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в стране теперь составляет 3 022.

Ранее сообщалось, что Грузия полностью отменит ограничения на международное регулярное авиасообщение с 1 февраля 2021 года.



