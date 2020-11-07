Запрет на передвижение в ночное время из-за коронавируса вводится в Грузии

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ – В крупных городах Грузии, из-за роста числа инфицированных, вводится запрет на передвижение в ночное время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Новости-Грузия».

Для предотвращения распространения коронавируса в семи крупных городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти – вводится запрет на передвижение автомобильного транспорта и пешеходов в ночное время. Об этом сегодня заявила вице-премьер Грузии, глава Минрегионразвития Грузии Майя Цкитишвили.

«По решению межведомственного координационного совета с 9 ноября в крупных городах - Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави вводится ограничение на передвижение с 22:00 до 05:00. Речь идет как о передвижении пешком, так и транспортом», - сказала Цкитишвили.

По ее словам, запрет не распространяется на международные автомобильные перевозки. Кроме того, после согласования с операционным штабом разрешение на передвижение в ночное время с целью трудовой деятельности получат сотрудники стратегических объектов, СМИ, медицинских и фармацевтических учреждений. Также исключение будет сделано для сервисов доставки.

На данном этапе не известно, до каких пор будет действовать это ограничение.

Напомним, в Грузии за сутки зафиксировано 2 775 новых случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки выздоровели 3 560 пациентов, скончались 22 человека с COVID-19.