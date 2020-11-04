Запрет на передвижение автотранспорта в ночное время объявлен в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске ЗКО запрещено передвигаться автотранспорту в ночное время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководствуясь статьями 38, 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения города Уральска, а также с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, в постановление главного государственного санитарного врача г. Уральска «О введении дополнительных ограничительных мер на территории города Уральск Западно-Казахстанской области с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения» внесены следующие изменения и дополнения:

«Ограничить передвижение автотранспорта с 23.00 часов до 06.00 часов, за исключением автотранспорта скорой помощи, аварийных служб, специальных органов, организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города Уральска (коммунальных служб), а также за исключением передвижения на автотранспорте лиц работающих в ночных сменах предприятий/организаций (при предъявлении подтверждающих справок с места работы) и передвижения на личном автотранспорте в случаях крайней необходимости (выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю, в аптеки в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий).

Физическим и юридическим лицам в случае необходимости передвижения на автотранспорте с 23.00 часов до 06.00 часов по иным уважительным причинам, необходимо зарегистрироваться на сайте stopcovid.kz по уведомительному характеру либо оставить заявку по телефону «109».