Запрет на открытие зарубежных счетов государственным должностным лицам введет Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о мероприятиях ведомства по борьбе с «теневой экономикой», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках борьбы с «теневой экономикой» Министерство финансов совместно с другими госорганами проводит комплекс мероприятий. Будут актуализирован План по противодействию «теневой экономике» и усовершенствовано законодательство в части денежных переводов в оффшорные юрисдикции», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

В частности, министерством будут исполнены рекомендации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег прим. ред.) в части: введения запрета на открытие и наличие зарубежных счетов государственным должностным лицам и лицам квазигоссектора и членам их семей; законодательного закрепления права налоговых органов в получении от субъектов предпринимательства сведений о конечных бенефициарах.

«Планируется проведение анализа сведений о финансовых счетах резидентов страны в рамках обмена информацией между налоговыми органами стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Наряду с этим, активизирована работа по цифровизации налогового и таможенного администрирования. Функционирует Астана-1, запущена система электронных счетов-фактур и «виртуальный склад». Проводится пилот по маркировке табачной и алкогольной продукции и другие мероприятия. Снижено расхождение таможенной статистики по импорту с КНР за счет интеграции систем. Идет реализация проекта по модернизации авто- и ж/д пунктов пропуска», - перечислил министр.

Что касается деятельности Службы экономических расследований, то, по его словам, в рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий ее работа будет переориентирована на:

- незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, подакцизной продукции;

- незаконный отток капитала;

- хищения и растраты бюджетных средств, в том числе в квазигосударственном секторе;

- уклонения от уплаты налогов;

- выписки фиктивных счет-фактур.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.