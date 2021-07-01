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    22:24, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Запрет на одежду с «коноплей»: костанайские полицейские проводят рейды на рынках

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области прошлись по рынкам и бутикам областного центра, где предупредили продавцов и владельцев отделов об ответственности за незаконную рекламу наркотических средств и психотропных веществ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Костанайские полицейские продолжают активно бороться с наркопреступностью в регионе. К ранее проводимым акциям добавились рейды по торговым точкам Костаная, где были выявлены вещи с изображением листьев конопли. А это, по словам сотрудника УПН ДП Айгуль Ерадиловой, пропаганда и незаконная реклама наркотических средств согласно статье 423 КоАП РК.

    «Нами проведен мониторинг. Обнаружены вещи (панамы, бейсболки, банданы, футболки и т.д.) с изображением листьев конопли. Сегодня мы провели первый рейд. 40 продавцов и владельцев бутиков предупредили об административной ответственности. Штраф статьей 423 предусмотрен не маленький. Максимальный – для субъектов крупного предпринимательства до 700 МРП с лишением лицензии на соответствующий вид деятельности», - говорит Айгуль Ерадилова.

    Реакция продавцов была неоднозначной. Одни начинали собирать вещи «украшенные» коноплей различных цветов с прилавков. Другие - напротив, отнеслись с пониманием и поблагодарили полицейских за разъяснения и полученные памятки.

    «Мы даже не знали, честно говоря, о том, что рисунки на кепках и панамах считаются рекламой наркотиков. Возьмем на заметку и прямо сейчас все уберем. Спасибо, что проводите такие профилактические беседы. Теперь будем знать», - делится одна из продавцов.

    Полицейские обращаются к предпринимателям области и предупреждают о том, что продажа вещей и предметов с изображениями и надписями, которые оказывают неосознаваемое воздействие на восприятие и инстинкты человека, формируют или поддерживают его интерес к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, законодательством запрещена.

    Проведение аналогичных рейдов на территории области будет продолжено.

    Ранее сообщалось, что за продажу товаров с изображением наркотиков будут штрафовать в Акмолинской области.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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