Запрет на одежду с «коноплей»: костанайские полицейские проводят рейды на рынках

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области прошлись по рынкам и бутикам областного центра, где предупредили продавцов и владельцев отделов об ответственности за незаконную рекламу наркотических средств и психотропных веществ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Костанайские полицейские продолжают активно бороться с наркопреступностью в регионе. К ранее проводимым акциям добавились рейды по торговым точкам Костаная, где были выявлены вещи с изображением листьев конопли. А это, по словам сотрудника УПН ДП Айгуль Ерадиловой, пропаганда и незаконная реклама наркотических средств согласно статье 423 КоАП РК.

«Нами проведен мониторинг. Обнаружены вещи (панамы, бейсболки, банданы, футболки и т.д.) с изображением листьев конопли. Сегодня мы провели первый рейд. 40 продавцов и владельцев бутиков предупредили об административной ответственности. Штраф статьей 423 предусмотрен не маленький. Максимальный – для субъектов крупного предпринимательства до 700 МРП с лишением лицензии на соответствующий вид деятельности», - говорит Айгуль Ерадилова.

Реакция продавцов была неоднозначной. Одни начинали собирать вещи «украшенные» коноплей различных цветов с прилавков. Другие - напротив, отнеслись с пониманием и поблагодарили полицейских за разъяснения и полученные памятки.

«Мы даже не знали, честно говоря, о том, что рисунки на кепках и панамах считаются рекламой наркотиков. Возьмем на заметку и прямо сейчас все уберем. Спасибо, что проводите такие профилактические беседы. Теперь будем знать», - делится одна из продавцов.

Полицейские обращаются к предпринимателям области и предупреждают о том, что продажа вещей и предметов с изображениями и надписями, которые оказывают неосознаваемое воздействие на восприятие и инстинкты человека, формируют или поддерживают его интерес к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, законодательством запрещена.

Проведение аналогичных рейдов на территории области будет продолжено.

Ранее сообщалось, что за продажу товаров с изображением наркотиков будут штрафовать в Акмолинской области.