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    21:40, 10 Август 2023 | GMT +6

    Запрет на оборот пластиковых пакетов вводят с 2027 года в Кыргызстане

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    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В целях сокращение вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду на территории Кыргызской Республики с 1 января 2027 года вводится запрет на ввоз, производство, реализацию и бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий. Соответствующий закон подписан главой государства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Исключение составляют пакеты, производимые для экспорта, пакеты из биоразлагаемых полимерных материалов, не имеющие ручек и реализуемые для использования в быту.

    При этом по истечении 15 дней со дня официального опубликования принятого закона запрещается абсолютный оборот пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области.

    В особо охраняемых природных и биосферных территориях КР вводится запрет на ввоз пакетов из полимерной пленки (за исключением пакетов ввозимых физическими лицами для личного пользования при транспортировке и упаковке товаров и личных вещей, а также транзитного перемещения товаров в опломбированных грузовых отсеках) и пластиковых изделий, использование и реализацию пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий, бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий в торговле и сфере услуг.

    К перечню пластиковых изделий, запрещенных к обороту, относятся все виды одноразовой пластиковой посуды, одноразовая пластиковая упаковка для еды, пластиковая бутылка ПЭТ (полиэтилентерефталат, РЕТ), одноразовая упаковка для яиц из пластика, пластиковые капсулы от кофе, сумка-сетка для продуктов.


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