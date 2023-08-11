Запрет на оборот пластиковых пакетов вводят с 2027 года в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В целях сокращение вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду на территории Кыргызской Республики с 1 января 2027 года вводится запрет на ввоз, производство, реализацию и бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий. Соответствующий закон подписан главой государства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Исключение составляют пакеты, производимые для экспорта, пакеты из биоразлагаемых полимерных материалов, не имеющие ручек и реализуемые для использования в быту.

При этом по истечении 15 дней со дня официального опубликования принятого закона запрещается абсолютный оборот пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области.

В особо охраняемых природных и биосферных территориях КР вводится запрет на ввоз пакетов из полимерной пленки (за исключением пакетов ввозимых физическими лицами для личного пользования при транспортировке и упаковке товаров и личных вещей, а также транзитного перемещения товаров в опломбированных грузовых отсеках) и пластиковых изделий, использование и реализацию пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий, бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий в торговле и сфере услуг.

К перечню пластиковых изделий, запрещенных к обороту, относятся все виды одноразовой пластиковой посуды, одноразовая пластиковая упаковка для еды, пластиковая бутылка ПЭТ (полиэтилентерефталат, РЕТ), одноразовая упаковка для яиц из пластика, пластиковые капсулы от кофе, сумка-сетка для продуктов.