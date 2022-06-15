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Запрет на любительскую рыбалку снимается в Атырауской области
15 Июня 2022 23:18

Запрет на любительскую рыбалку снимается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Запрет на любительскую рыбалку в реках и озерах с 16 июня снимается в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе правила любительского рыболовства частично изменились. С начала года атырауским рыболовам-любителям разрешается ловить рыбу в темное время суток. Если раньше лов разрешался до захода солнца, то теперь таких ограничений нет. С 16 июня снимается временный запрет на любительское рыболовство, действовавший с 15 мая и введенный в связи с ходом рыбных косяков на нерест в верховья рек.

«Однако основные правила любительского рыболовства в Атырауской области остаются прежними. При лове рыбы использовать разрешается не более пяти крючков. Выловить за один раз можно не более пяти килограммов рыбы на одного человека. Запрещено вылавливать мелкую рыбу и использовать неразрешенные правилами орудия лова»,- проинформировал представитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Олег Тушканов.


Автор:
Корреспондент
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