Запрет на использование сайгаков продлили до 2023 года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях сохранения и увеличения численности сайгаков Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования», введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории Республики Казахстан до 2023 года, кроме использования в научных целях. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Биологическим обоснованием, подготовленной Институтом зоологии Комитета науки МОН РК, рекомендовано продлить запрет на использование сайгаков до 2023 года, кроме использования в научных целях. На биологическое обоснование получена положительная государственная экологическая экспертиза», - написал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дильдахмет в Facebook.

Приказ зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 10 февраля 2020 года и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В разных регионах Казахстана ситуация с сайгаками не одинакова. Численность устюртской популяции остается критически низкой 5 900 особей, численность бетпакдалинской популяции составляет 111 500 особей, которая находится на стадии восстановления после массового падежа от эпизоотии 2015 года (пало более 150 тысяч особей), также численность уральской популяции находится на стадии восстановления 217 000 особей.

Все три казахстанские популяции сайги территориально разобщены и подход в отношении их охраны и использования должен быть дифференцированным.

За время запрета будут разработаны механизмы для возможности дифференцированного подхода к использованию различных популяций.