Запрет на импорт мусора введет Китай
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Таможенные службы Китая с начала 2018 года изъяли 987,9 тысяч тонн мусора, которые пытались незаконно провезти в страну, что на 157% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, передает Синьхуа со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Как сообщили в ведомстве, за прошедшие месяцы были проведены уже три спецоперации в рамках усилий по пресечению контрабанды твердых отходов из-за границы.
Гунбэйская (провинция Гуандун) и Нанкинская таможни в ходе расследования, начатого в марте в отношении базирующейся в Шанхае торговой фирмы, выявили 313,5 тысяч тонн такого «иностранного мусора».
Импорт в Китай твердых отходов в качестве сырьевых материалов разрешили в 1980-х годах, и с тех пор страна, несмотря на свои слабые возможности мусороутилизации, превратилась в крупнейшего в мире импортера мусора. В погоне за деньгами часть компаний пошла на нарушение закона, занявшись контрабандой отходов и создав угрозу для окружающей среды и здоровья людей.
Принимая во внимание растущую общественную обеспокоенность по поводу состояния окружающей среды, Правительство КНР в минувшем году решило прекратить и к концу 2019 года полностью запретить импорт отходов, за исключением тех, которые содержат ресурсы, не подлежащие импортозамещению.
Фото: www.warandpeace.ru
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