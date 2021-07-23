Запрет на импорт цемента снят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 23 июля в Казахстане снимается запрет на ввоз цемента из третьих стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Таким образом, клинкеры цементные, портландцемент, портландцемент прочий, цемент глиноземистый, цементы гидравлические прочие (код ТН ВЭД ЕАЭС 2523100000, 2523290000, 2523300000, 2523900000) возможны к импорту из третьих стран.

Снятие запрета на импорт будет способствовать насыщению рынка в западных регионах и послужит фактором снижения цены на цементную продукцию на территории республики.

Напомним, для поддержки отечественных товаропроизводителей цементной отрасли Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан был принят приказ о введении запрета импорта цемента из третьих стран от 30 апреля 2021 года № 216.

Однако в обществе были подняты вопросы касательно повышения цен на цемент и недостатка его на внутреннем рынке. После чего министерством был вынесен проект приказа об отмене запрета на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

Отметим, что данный приказ об отмене запрета на ввоз цемента из третьих стран согласован с аккредитованными организациями. Получено положительное заключение общественного совета.