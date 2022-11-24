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Запрет на хранение на счету суммы в размере 30 млн тенге в законодательстве не предусмотрен – КГД

24 Ноября 2022, 12:53
Запрет на хранение на счету суммы в размере 30 млн тенге в законодательстве не предусмотрен – КГД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Комитета государственных доходов РК сообщили, что запрет на хранение на счету суммы в размере 10 000 МРП (30 млн 630 тысяч тенге) в законодательстве не предусмотрен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комитет государственных доходов дал разъяснение по отражению наличных денег, не превышающих 10000-кратного МРП.

В пресс-службе Комитета проинформировали, что на втором этапе Всеобщего декларирования с 1 января 2023 года декларацию об активах и обязательствах должны сдавать работники квазигоссектора, государственных учреждений и их супруги.

«В декларации об активах и обязательствах подлежат отражению наличные деньги, не превышающие 10 000-кратный размер МРП. Законодательством не предусмотрен запрет на хранение наличных денег свыше 10 000 МРП (30 млн 630 тысяч тенге). Физические лица вправе самостоятельно решать вопросы хранения денег в наличной или безналичной форме, а также их сумму», - пояснили в Комитете государственных доходов РК.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года стартует второй этап всеобщего декларирования. Более 100 тысяч работников государственных учреждений и квазигосударственного сектора и их супруги впервые подадут первоначальную декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00.


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