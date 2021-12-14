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Запрет на фото- и видеосъемку утренников в детских садах объяснили в СКО

14 Декабря 2021 22:16
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Запрет на фото- и видеосъемку утренников в детских садах объяснили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области родители дошколят возмущаются запретом на фото- и видеосъемку в детских садах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ситуацию прокомментировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

«Действующими нормативно-правовыми актами в сфере эпидемиологического благополучия населения фото- и видеосъемка как таковые не запрещены в детских садах. Однако из-за распространения коронавируса, роста ОРВИ, выявленных случаев гриппа с целью недопущения массовой заболеваемости в детские сады запрещен вход всем посторонним лицам, то есть не сотрудникам детского сада. Соответственно, фотографы, аниматоры не имеют доступа в дошкольные учреждения. Утренники будут проводиться без объединения групп - только в одной группе, только персоналом группы», - сказал заместитель руководителя департамента Арман Кушбасов.

В городском отделе образования заверили, что родители не останутся без фото- и видеоматериалов с утренников детей.

«Понимая озабоченность родителей предстоящими новогодними утренниками в детских садах, информируем, что праздничные мероприятия пройдут для детей в обычном формате. Педагоги дошкольных организаций подготовили немало новогодних сюрпризов, администрация обеспечит фото и видеоматериалы через родительские чаты. Введенные ограничительные меры - это вынужденная мера. Просим отнестись к этому с пониманием», - отметили в отделе.

Напомним, в Северо-Казахстанской области с 15 декабря ослабляют карантинные ограничения.


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#Северо-Казахстанская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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