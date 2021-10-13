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Запрещенные религиозные материалы размещал в соцсетях костанаец

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
13 Октября 2021, 10:23
Запрещенные религиозные материалы размещал в соцсетях костанаец

Костанай. Казинформ - Запрещенные религиозные материалы размещал в соцсетях костанаец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга интернет ресурсов сотрудниками ДП Костанайской области выявлен факт размещения 37-летним жителем областного центра у себя на странице ВКонтакте материалов, имеющих признаки разжигания религиозной розни.

«В действиях гражданина усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного части 4 статьи 453 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание для физических лиц за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 100 МРП», - говорится в сообщении.

В текущем году за аналогичные правонарушения решениями суда к ответственности привлечено три жителя Костанайской области.

Управление по противодействию экстремизму ДП Костанайской области обращается к жителям региона с просьбой не хранить на личных страницах соцсетей и не распространять информационные материалы, полученные из сомнительных интернет-сайтов и сообществ. Особое внимание следует уделять своим несовершеннолетним детям, которые много времени проводят в социальных сетях.

Костанайская область   Религия   Интернет   Регионы   Общество  
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