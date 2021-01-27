Запрещенные психотропные вещества «закладывал» акмолинец в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Задержанному еще в ноябре прошлого года в Степногорске кладмену по результатам судебно-экспертных исследований наркотиков грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В ноябре прошлого года в Степногорске был задержан 24-летний уроженец Щучинска, делавший закладки наркотиков в укромных местах города. При задержании мужчина выдал 13 полиэтиленовых свертков, обмотанных изолирующей лентой, с содержимым кристаллообразным веществом зеленого цвета.

Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области подполковник полиции Мейрам Жапбасов, схема у всех одна: закладчик прячет расфасованные наркотики в разных местах города, а затем скидывает координаты и фото этих мест своему оператору. Потребители, которые покупают наркотики в интернет-магазинах, переводят деньги на счета, указанные операторами, и получают координаты и фото, после чего едут и поднимают закладку. Самостоятельная работа закладчиков длится две-три недели, где первая неделя уходит на «стажировку» у «куратора», а потом их задерживают.

«Кладмен указал тайники, где он уже успел оставить шесть закладок с аналогичным веществом. В общем у мужчины было изъято 19 свертков весом около шести грамм психотропного вещества «&-пирролидиновалерофенон, &-PVP». Кроме того, он рассказал, что занимался распространением синтетических наркотиков около 11 дней. За это время успел сделать 55 закладок. О том, что закладывал запрещенные законом РК психотропные вещества, знал», - пояснили в ведомстве.

«В настоящее время по факту начато досудебное производство по части 3 статьи 297 УК РК, что относится к категории особо тяжких преступлений, а за их совершение предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет», - резюмировал Мейрам Жапбасов.

Напомним, в конце прошлого года сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области установили 44-летнего жителя Сандыктауского района. Мужчина через Telegram занимался распространением психотропных веществ.