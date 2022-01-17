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Запрещенные предметы пытался провезти в колонию водитель в СКО

17 Января 2022 10:26
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Запрещенные предметы пытался провезти в колонию водитель в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы предотвратили ввоз запрещенных предметов на территорию колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента при въезде транспортных средств на территорию колоний их обязательно досматривают. В Учреждении ЕС-164/3 при осуществлении такого досмотра в кабине машины обнаружили три сотовых телефонов и две SIM-карты, которые предназначались для передачи осужденным, отбывающим наказания в «тройке».

«При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях водитель транспортного средства признался в своем намерении завезти на территорию учреждения сотовые телефоны и добровольно выдал еще один и две SIM-карты. Средства сотовой связи он пронес на территорию учреждения за определенное денежное вознаграждение», - рассказали в пресс-службе.

Мужчину привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП, 30 630 тенге. Телефоны, сим-карты, денежные средства конфисковали в пользу государства.

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#Северо-Казахстанская область   #Пенитенциарная система   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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