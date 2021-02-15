Запрещенные предметы пытались провезти на автомобиле в одну из колоний ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В одну из колонии Восточного Казахстана 46-летний водитель пытался провезти запрещённые предметы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента ДУМС по ВКО.

В ведомстве сообщили, что сотрудниками оперативного и режимного отдела учреждения ОВ-156/15 совместно с войсковым нарядом национальной гвардии 5511 была предотвращена попытка проноса запрещенных предметов на территорию учреждения.



«Водитель одного из ТОО попытался провезти запрещённые предметы вместе с материалами для производственных нужд. В салоне автотранспорта была сумка с инструментами, в ходе досмотра в ней было обнаружено и изъято 3 сотовых телефонов с зарядными устройствами и сим-картами в количестве 5 штук», - рассказали в ДУИС по ВКО.

По словам водителя, телефоны предназначались для осужденных, отбывающих наказание в данной колонии. Стоит отметить, что перед въездом на территорию исправительного учреждения, водитель был ознакомлен со списком запрещенных предметов и ответственностью за их провоз.

В отношении водителя собраны материалы и были направлены в административный суд г. Семея для процессуального решения.