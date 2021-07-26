Запрещенные места купания приводят к трагедиям - ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана обеспокоены тем, что жители региона игнорируют запрет на купание в опасных несанкционированных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.
Излюбленным местом для отдыха в Восточном Казахстане является Бухтарминское водохранилище. В Кокпектинском районе отдыхать у воды по мерам безопасности разрешается только на базах отдыха, однако граждане предпочитают проводить время у воды обособленно, на «диких» пляжах.
Спасатели ДЧС ВКО отмечают, что в таких местах опасность заключается в том, что вы не знаете ландшафт дна. Где-то выше по течению могло размыть какой-то участок, и это сильно повлияло на движение воды. Бывает так, что поток воды идет прямо к берегу, вымывая грунт под собой и тогда там, где еще год назад можно было пройти по колено, может образоваться серьезный омут. Выбор опасного участка для отдыха стал причиной очередной трагедии. Вчера, в селе Новостройка, купаясь в запрещенном месте на берегу Бухтарминского водохранилища, утонула девушка, 1984 года рождения.
ДЧС ВКО рекомендует населению не посещать несанкционированные водоемы. Выбирать только оборудованные места купания, где заблаговременно проверено дно водоема и рядом есть пост спасателей. Проявлять бдительность, выбирая отдых у воды. Не оставлять детей без присмотра.
В случае чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112.
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