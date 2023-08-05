Запрещенные материалы религиозного характера обнаружили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Запрещенные материалы религиозного характера выявили полицейские ВКО. Составлены административные протокола по статье 453 КоАП РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП ВКО с начала года установлены три факта хранения аудиоматериалов религиозного содержания, запрещенных на территории Республики Казахстан. Все аудиофайлы хранились в смартфонах.

Первые факты были выявлены в январе и марте. Двое жителей областного центра 31 и 33 лет опубликовали материалы религиозного содержания в одной из соцсетей. Религиозные материалы изъяты. Третий факт выявлен в мае, 31-летний житель Усть-Каменогорска хранил в смартфоне запрещенную религиозную аудиокнигу.

Собранные материалы направлены в управление по делам религии, где по результатам религиоведческой экспертизы подтверждено содержание запрещенных материалов религиозного содержания. Вышеуказанные граждане привлечены к административной ответственности по ст. 453 КоАП РК. Каждому из них предстоит выплатить штраф в размере 100 МРП.