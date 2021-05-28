Запрещенные для купания места определили в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане прошел брифинг, на котором спасатели рассказали о мерах безопасности в купальный сезон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Дмитрий Титов акцентировал внимание на причинах, ежегодно приводящих к гибели граждан на водоемах региона – это купание в необорудованных местах, неумение плавать, недооценка собственных сил, оставление детей без присмотра и купание в состоянии алкогольного опьянения.

Постановлением акима Восточно-Казахстанской области определено 16 мест для массового отдыха и 64 запрещенных. На сегодняшний день акиматы городов и районов проводят работу по закреплению мест массового отдыха за конкретными владельцами.

«Повторное обследование пляжей областного центра показало, что в регионе продолжаются подготовительные работы. Выявлено, что не оборудованы детские места для купания, требуется доукомплектование стационарных постов спасателей и медиков, установка буйков для ограничения заплывов граждан», - отметил на брифинге старший офицер УЧС города Усть-Каменогорска Валентин Литвиненко.

Всем владельцам баз отдыха области направлены письма о необходимости исполнения мероприятий для обеспечения безопасности населения в купальный сезон на водоемах. ДЧС региона совместно с общественным объединением «Общество спасения на водах ВКО» проводится работа по обследованию и очистке дна акваторий мест массового купания, на сегодняшний день прошли обучение 32 общественных спасателя и проводится обучение еще 42.

Совместно с акиматами проведена работа по установке знаков безопасности, так установлено 123 запрещающих и предупреждающих знака на потенциально опасных участках и местах, запрещенных для купания, где проводятся рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников полиции.

«Совместно с МПС проведено 233 патрулирования с охватом 833 граждан. Сотрудники полиции будут составлять административный протокол для лиц, которые нарушают запрет, а также употребляют спиртные напитки», - предупредили спасатели.

В прошлый купальный сезон сотрудники местной полицейской службы департамента полиции области выявили 146 нарушителей по статье 364 Кодекса РК об административных правонарушениях «Нарушение правил общего водопользования» и 314 нарушителей по статье 440 «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».

В преддверии купального сезона особое внимание уделяется безопасности детей, с директорами школ, лагерей проведено областное семинар-совещание по вопросу обеспечения безопасности, организовано проведение интерактивных уроков для учащихся школ области.

По окончанию брифинга врач регионального филиала Центра медицины катастроф Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Ермек Ильясов провел инструктаж, как оказать помощь утопающему и проводить реанимационные мероприятия.