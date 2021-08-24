+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 22 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Запрещенные аудиозаписи выявлены у двух актюбинцев

24 Августа 2021 20:26
Поделиться:
Запрещенные аудиозаписи выявлены у двух актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Запрещенные аудиозаписи выявлены у двух актюбинцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Шесть раз обворовал придорожных торговцев житель Алматинской области
70 наркоправонарушений выявили в Актюбинской области Мошенник из Семея оформлял кредиты на жителей Северного Казахстана За попытку убийства задержан 20-летний житель Алматинской области

Сотрудники полиции при мониторинге социальной сети ВКонтакте выявили факты хранения у двух 28-летних жителей города аудиозаписи деструктивного характера.

По результатам религиоведческой экспертизы было установлено, что аудиозаписи являются запрещенными на территории Республики Казахстан. Решением судов вышеуказанные лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 453 КоАП РК, на каждого наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 58 340 тенге с конфискацией продукции средств массовой информации.

Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях, запрещается изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия.



Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Шесть раз обворовал придорожных торговцев житель Алматинской области
70 наркоправонарушений выявили в Актюбинской области
Мошенник из Семея оформлял кредиты на жителей Северного Казахстана
За попытку убийства задержан 20-летний житель Алматинской области
Популярное
1 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
2 Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
3 В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
4 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
5 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
6 Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
Читайте также
12 млн тенге штрафов накопила автоледи в Атырау
Мошенник из Семея оформлял кредиты на жителей Северного Казахстана
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив