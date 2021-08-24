Запрещенные аудиозаписи выявлены у двух актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Запрещенные аудиозаписи выявлены у двух актюбинцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции при мониторинге социальной сети ВКонтакте выявили факты хранения у двух 28-летних жителей города аудиозаписи деструктивного характера.

По результатам религиоведческой экспертизы было установлено, что аудиозаписи являются запрещенными на территории Республики Казахстан. Решением судов вышеуказанные лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 453 КоАП РК, на каждого наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 58 340 тенге с конфискацией продукции средств массовой информации.

Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях, запрещается изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия.



