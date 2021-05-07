Запрещенную литературу размещала в социальной сети жительница Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За хранение запрещенной литературы в отношении 33-летней женщины составлен административный протокол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Установлено, что женщина в социальной сети «В контакте» у себя на странице, в открытом доступе хранила материалы экстремистского характера.

Постановлением административного суда г. Нур-Султан гражданка привлечена к административной ответственности по статье 453 ч. 1 КобАП РК с назначением штрафа в размере 20 МРП.

Столичными сотрудниками Департамента полиции г. Нур-Султана ежедневно проводится мониторинг религиозной ситуации в социальных сетях интернет и в целом по городу.

С целью выявления лиц, пропагандирующих экстремистские идеи, а также фактов распространения запрещенной религиозной литературы в столице на постоянной основе проводятся локально-рейдовые мероприятия.