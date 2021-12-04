Запрещенную литературу изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей полицейские Туркестанской области установили, что один из пользователей «ВКонтакте» разместил и распространяет на своей странице аудио- и видеоматериалы религиозного характера экстремистской направленности, переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР. Согласно экспертизе, «материалы содержат признаки пропаганды терроризма и экстремизма».

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП ТО и ДКНБ по Туркестанской области задержали жителя Казыгуртского района по месту жительства.

При обыске в доме подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли литературу религиозного содержания, диски и сотовые телефоны.

В настоящее время досудебное расследование проводится по статье 256 ч. 2 УК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим преступлениям.



