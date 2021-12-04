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    Запрещенную литературу изъяли у жителя Туркестанской области

    4 Декабря 2021, 18:34

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей полицейские Туркестанской области установили, что один из пользователей «ВКонтакте» разместил и распространяет на своей странице аудио- и видеоматериалы религиозного характера экстремистской направленности, переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР. Согласно экспертизе, «материалы содержат признаки пропаганды терроризма и экстремизма».

    В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП ТО и ДКНБ по Туркестанской области задержали жителя Казыгуртского района по месту жительства.

    При обыске в доме подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли литературу религиозного содержания, диски и сотовые телефоны.

    В настоящее время досудебное расследование проводится по статье 256 ч. 2 УК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим преступлениям.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с преступностью Религия Общество
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