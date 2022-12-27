Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Запрещенную к вылову рыбу продавала жительница Атырау: изъято более 90 кг

27 Декабря 2022, 19:23
Запрещенную к вылову рыбу продавала жительница Атырау: изъято более 90 кг

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Партию выловленной браконьерами в Каспийском море севрюги изъяли полицейские в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Атырауской области установили, что жительница города незаконно занимается реализацией рыбы осетровой породы, на лов которой в Казахстане действует мораторий.

«При обыске по месту жительства подозреваемой было выявлено и изъято 90,6 килограмма осетровых - в основном севрюги. В настоящее время в отношении подозреваемой проводятся следственные действия», - сообщили в пресс- службе ДП региона.

По данному факту городской отдел полиции №1 начал досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК.


Фото департамента полиции


Теги:
Читайте также
Шторм ожидается в 8 регионах Казахстана
Аварию в системе отопления одного из микрорайонов устранили в Атырау
В Атырауской области строятся семь Домов культуры
Устранение аварии на теплопроводе в Атырау продолжается
Крупную партию «синтетики» изъяли атырауские полицейские у пары из Семея
Подачу тепла приостановили в одном из микрорайонов Атырау
157 школ и детсадов подключили к центру оперативного управления полиции в Атырауской области
Медицинские учреждения построят в 18 селах Атырауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Базовую пенсию увеличат в Казахстане
2 Новый ЦОН с постаматами для выдачи готовых документов открыли в Астане
3 Назначен аким Сауранского района Туркестанской области
4 Названа дата отборочного боя Али Ахмедова против нокаутера с рекордом 23-0
5 Отопление временно отключат в нескольких домах Экибастуза

Лента новостей