Запрещен вывоз лесоматериалов из Казахстана - Мининдустрии
По словам руководителя у правления строительной индустрии и деревообрабатывающей промышленности Комитета индустриального развития МИИР Мухамеда Андакова, данное решение направлено на поддержку казахстанских производителей и улучшение экологической ситуации в стране.
«Запрет вводится в целях поддержки отечественных товаропроизводителей, деревообрабатывающих и предприятий мебельной промышленности, а также для защиты окружающей среды и увеличения лесных массивов. Согласно официальной статистике, в текущем году экспорт леса в зарубежные страны не осуществлялся», - сказал М. Андаков.
Указанный приказ предусматривает запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407), за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 «Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные».
Фото: sense-life.com