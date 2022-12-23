Запрещен вывоз лесоматериалов из Казахстана - Мининдустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В соответствии с приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК № 690 с 9 декабря текущего года введен запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов с территории Казахстана. Это ограничение вводится с 2019 года и продлевается каждые шесть месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По словам руководителя у правления строительной индустрии и деревообрабатывающей промышленности Комитета индустриального развития МИИР Мухамеда Андакова, данное решение направлено на поддержку казахстанских производителей и улучшение экологической ситуации в стране.

«Запрет вводится в целях поддержки отечественных товаропроизводителей, деревообрабатывающих и предприятий мебельной промышленности, а также для защиты окружающей среды и увеличения лесных массивов. Согласно официальной статистике, в текущем году экспорт леса в зарубежные страны не осуществлялся», - сказал М. Андаков.

Указанный приказ предусматривает запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407), за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 «Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные».

Фото: sense-life.com