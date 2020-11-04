Запрещен выезд из СКО на авиа- и ЖД транспорте без ПЦР-справок
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 9 ноября 2020 года пассажиры из Северо-Казахстанской области, направляющиеся в другие регионы Казахстана на воздушном или железнодорожном транспорте должны иметь справку ПЦР-анализа с отрицательным результатом на COVID-19. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Срок действия справки ПЦР-анализа не более 3 суток с момента получения результатов. Это требование не распространяется на детей в возрасте до 5 лет.
«Посадка пассажиров на борт самолёта или в вагон из пункта отбытия Петропавловска в другие регионы будет осуществляться при наличии справки ПЦР-анализа с отрицательным результатом. Запрещена остановка пассажирских поездов по территории Северо-Казахстанской области, введено ограничение на перемещение пассажиров между вагонами», - сообщил Садвакас Байгабулов.
При прилёте воздушного судна из Северо-Казахстанской области в аэропорт прибытия других регионов Казахстана будет проводиться проверка справок ПЦР-анализа.
Аналогичная проверка будет проводиться на железнодорожном сообщении. Провожающие или сопровождающие лица не будут допущены в здание аэропорта и железнодорожного вокзала, допускаются в здание только пассажиры с билетами.
В случае выявления пассажиров без справок ПЦР-анализа в отношении перевозчиков будут приняты административные меры - штраф в размере 1600 МРП.
Постановление Главного государственного санитарного врача на транспорте по ограничительным мерам по COVID-19 в Северо-Казахстанской области на железнодорожном и воздушном сообщении будет опубликовано на сайте и направлено для исполнения соответствующим организациям.
Напомним, в Петропавловске с 9 ноября вводится карантин с установлением блокпостов по периметру города. В населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев, поставят санитарные посты.
- Завершилась уборка зерновых культур в ЗКО
- 8,8 млрд тенге выделено на подготовку к возможной второй волне COVID-19 в Алматинской области
- Когда придет газ в Северо-Казахстанскую область
- Открыть фронт-офис «Семейная терапия» планируют в Костанайской области
- Казахстанцев планируют освободить от обязанности носить с собой водительские удостоверения
- Новые проекты реализуют музеи Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана