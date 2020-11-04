Запрещен выезд из СКО на авиа- и ЖД транспорте без ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 9 ноября 2020 года пассажиры из Северо-Казахстанской области, направляющиеся в другие регионы Казахстана на воздушном или железнодорожном транспорте должны иметь справку ПЦР-анализа с отрицательным результатом на COVID-19. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Срок действия справки ПЦР-анализа не более 3 суток с момента получения результатов. Это требование не распространяется на детей в возрасте до 5 лет.

«Посадка пассажиров на борт самолёта или в вагон из пункта отбытия Петропавловска в другие регионы будет осуществляться при наличии справки ПЦР-анализа с отрицательным результатом. Запрещена остановка пассажирских поездов по территории Северо-Казахстанской области, введено ограничение на перемещение пассажиров между вагонами», - сообщил Садвакас Байгабулов.

При прилёте воздушного судна из Северо-Казахстанской области в аэропорт прибытия других регионов Казахстана будет проводиться проверка справок ПЦР-анализа.

Аналогичная проверка будет проводиться на железнодорожном сообщении. Провожающие или сопровождающие лица не будут допущены в здание аэропорта и железнодорожного вокзала, допускаются в здание только пассажиры с билетами.

В случае выявления пассажиров без справок ПЦР-анализа в отношении перевозчиков будут приняты административные меры - штраф в размере 1600 МРП.

Постановление Главного государственного санитарного врача на транспорте по ограничительным мерам по COVID-19 в Северо-Казахстанской области на железнодорожном и воздушном сообщении будет опубликовано на сайте и направлено для исполнения соответствующим организациям.

Напомним, в Петропавловске с 9 ноября вводится карантин с установлением блокпостов по периметру города. В населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев, поставят санитарные посты.