Запрещающий продажу земли иностранцам законопроект направлен в Сенат
Было отмечено, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений» подготовлен в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
Целью принятия законопроекта является введение запрета на обладание иностранными землепользователями, юридическими лицами Республики Казахстан с иностранным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве землепользования.
Законопроект одобрен Палатой в первом чтении 7 апреля текущего года.
В заключении Комитетом по аграрным вопросам отмечено, что в ходе рассмотрения законопроекта депутатами внесены поправки, направленные на усиление цели законопроекта. В частности, предусмотрены процедуры отчуждения сельхозземель в случае вхождения в состав участников юридического лица иностранных граждан и юридических лиц, совместных предприятий с долей иностранного участия, а также при прекращении гражданства Республики Казахстана у участника юридического лица.
Кроме того, приняты поправки редакционно-уточняющего характера, направленные на приведение в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан, также положения законопроекта скорреспондированы между собой.
Все Комитеты Мажилиса представили положительные заключения по данному законопроекту. Проведены 3 заседания рабочей группы и 2 расширенных заседания Головного комитета с участием представителей заинтересованных уполномоченных органов, политических партий, общественных организаций, сельхозтоваропроизводителей.