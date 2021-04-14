Запрещающий продажу земли иностранцам законопроект направлен в Сенат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК во втором чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений» подготовлен в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Целью принятия законопроекта является введение запрета на обладание иностранными землепользователями, юридическими лицами Республики Казахстан с иностранным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве землепользования.

Законопроект одобрен Палатой в первом чтении 7 апреля текущего года.

В заключении Комитетом по аграрным вопросам отмечено, что в ходе рассмотрения законопроекта депутатами внесены поправки, направленные на усиление цели законопроекта. В частности, предусмотрены процедуры отчуждения сельхозземель в случае вхождения в состав участников юридического лица иностранных граждан и юридических лиц, совместных предприятий с долей иностранного участия, а также при прекращении гражданства Республики Казахстана у участника юридического лица.

Кроме того, приняты поправки редакционно-уточняющего характера, направленные на приведение в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан, также положения законопроекта скорреспондированы между собой.

Все Комитеты Мажилиса представили положительные заключения по данному законопроекту. Проведены 3 заседания рабочей группы и 2 расширенных заседания Головного комитета с участием представителей заинтересованных уполномоченных органов, политических партий, общественных организаций, сельхозтоваропроизводителей.