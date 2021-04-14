РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:46, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Запрещающий продажу земли иностранцам законопроект направлен в Сенат

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК во втором чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений» подготовлен в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

    Целью принятия законопроекта является введение запрета на обладание иностранными землепользователями, юридическими лицами Республики Казахстан с иностранным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве землепользования.

    Законопроект одобрен Палатой в первом чтении 7 апреля текущего года.

    В заключении Комитетом по аграрным вопросам отмечено, что в ходе рассмотрения законопроекта депутатами внесены поправки, направленные на усиление цели законопроекта. В частности, предусмотрены процедуры отчуждения сельхозземель в случае вхождения в состав участников юридического лица иностранных граждан и юридических лиц, совместных предприятий с долей иностранного участия, а также при прекращении гражданства Республики Казахстана у участника юридического лица.

    Кроме того, приняты поправки редакционно-уточняющего характера, направленные на приведение в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан, также положения законопроекта скорреспондированы между собой.

    Все Комитеты Мажилиса представили положительные заключения по данному законопроекту. Проведены 3 заседания рабочей группы и 2 расширенных заседания Головного комитета с участием представителей заинтересованных уполномоченных органов, политических партий, общественных организаций, сельхозтоваропроизводителей.


    Теги:
    Закон и право Парламент Земельный вопрос (законопроекты) Мажилис
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!