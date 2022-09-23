Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Запрещается привлекать студентов к выборам Президента РК – глава Миннауки

Автор:  
Анеля Касымова
23 Сентября 2022, 14:52
Запрещается привлекать студентов к выборам Президента РК – глава Миннауки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вузам запрещается привлекать к каким-либо мероприятиям казахстанских студентов в связи с проведением внеочередных выборов Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы строим новый и справедливый Казахстан. Президент строго контролирует и запрещает такую ​​деятельность. Никаких специальных мероприятий, организованных со стороны министерства, не будет», - заверил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

Он подчеркнул, что теперь у министерства будет специальный омбудсмен, который будет защищать права студентов.

«Айсулу Ерниязова - активная гражданка нашей страны, ее знают многие студенты. Официально штатное расписание в министерстве не утверждено, мы планируем его утвердить в начале следующего месяца. Студенты вуза могут обратиться к специальному уполномоченному при министре», - добавил Саясат Нурбек.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.


Образование   Выборы   Общество   Миннауки и высшего образования РК   Саясат Нурбек   Президентские выборы - 2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции