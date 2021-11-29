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Заправка газовых баллонов на АГЗС незаконна - Минэнерго

29 Ноября 2021 15:39
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Заправка газовых баллонов на АГЗС незаконна - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не заправлять газовые баллоны на автогазозаправочных станциях призвал граждан директор Департамента государственного контроля в сферах углеводородов Министерства энергетики РК Кудайберген Арымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Стоит отметить, что оператор на АГЗС не является компетентным специалистом, не проверяет техническую исправность баллона, а также заправляет баллон, не соблюдая нормы его заполнения. Это все в конечном итоге вопрос безопасности бытового потребителя», - сказал Кудайберген Арымбек на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что Кодексом РК об административной ответственности предусмотрен штраф за заправку баллона на АГЗС.

«Однако на практике по данному виду нарушения жалобы и заявления с фактами в уполномоченный орган не поступали, в связи с чем отсутствует статистика. При этом полагаем, что, так как спрос рождает предложение, то АГЗС идут на это для получения прибыли, хотя такая деятельность является незаконной», - подчеркнул Кудайберген Арымбек.

В этой связи он попросил граждан сообщать о таких фактах.

«Если вы стали свидетелем заправки бытового баллона на АГЗС, то просим зафиксировать такое нарушение и обратиться в Министерство энергетики для принятия соответствующих мер», - отметил Кудайберген Арымбек.

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#Энергетика   #Безопасность   #Минэнерго РК   #Топливо  
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Автор:

Серик Сабеков

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