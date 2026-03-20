За потерянный вес — кусок говядины: как в Китае стимулируют похудение

За первые три дня на участие в «оздоровительном марафоне» подали заявки более 2400 человек. Инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни среди работающего населения.

К участию допускаются граждане, имеющие медицинскую страховку или платящие взносы в систему социального страхования региона. Кандидаты должны иметь индекс массы тела выше 23, а объем талии должен превышать 80 см для женщин и 90 см для мужчин.

Регистрация участников завершится 20 марта, после чего с 23 по 27 марта пройдет контрольное взвешивание. Финальный замер результатов запланирован на период с 1 по 10 января 2027 года.

Организаторы разработали шкалу конвертации веса в продукты. За потерю каждых 0,5 кг участник может получить полкилограмма говядины или 1,5 кг бычьих костей. За потерю 1 кг полагается 0,5 кг бычьего хвоста, а снижение веса на 1,5 кг и 2 кг вознаграждается бычьими субпродуктами и бычьим языком. Лимит вознаграждения ограничен потерей 10 кг лишнего веса на одного участника.

Местные власти напомнили участникам о недопустимости использования нездоровых методов похудения, таких как таблетки для похудения, рвотные средства или другие крайние меры.

