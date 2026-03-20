телерадиокомплекс президента РК
    20:05, 19 Март 2026 | GMT +5

    За потерянный вес — кусок говядины: как в Китае стимулируют похудение

    В китайской провинции Цзянсу стартовала необычная социальная инициатива по борьбе с ожирением. Местные власти предложили жителям обменивать потерянные килограммы на мясную продукцию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на SCMP.

    Фото: CGTN

    За первые три дня на участие в «оздоровительном марафоне» подали заявки более 2400 человек. Инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни среди работающего населения.

    К участию допускаются граждане, имеющие медицинскую страховку или платящие взносы в систему социального страхования региона. Кандидаты должны иметь индекс массы тела выше 23, а объем талии должен превышать 80 см для женщин и 90 см для мужчин.

    Регистрация участников завершится 20 марта, после чего с 23 по 27 марта пройдет контрольное взвешивание. Финальный замер результатов запланирован на период с 1 по 10 января 2027 года.

    Организаторы разработали шкалу конвертации веса в продукты. За потерю каждых 0,5 кг участник может получить полкилограмма говядины или 1,5 кг бычьих костей. За потерю 1 кг полагается 0,5 кг бычьего хвоста, а снижение веса на 1,5 кг и 2 кг вознаграждается бычьими субпродуктами и бычьим языком. Лимит вознаграждения ограничен потерей 10 кг лишнего веса на одного участника.

    Местные власти напомнили участникам о недопустимости использования нездоровых методов похудения, таких как таблетки для похудения, рвотные средства или другие крайние меры.

    Ранее сообщалось, что Китай намерен увеличить среднюю продолжительность жизни населения до 80 лет.

    Берик Табынбаев
