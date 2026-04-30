Запись в бесплатную секцию плавания вызвала небывалый ажиотаж в Шымкенте

В Шымкенте запись в бесплатную секцию плавания во Дворце школьников № 2 привела к скоплению людей и жалобам со стороны родителей на организацию приема, передает корреспондент агентства Kazinform.

Возле здания на улице Аргынбекова собрались десятки желающих записать детей в секцию. Очевидцы сообщают о длинных очередях и давке. По информации жителей, некоторые родители занимали очередь с трех часов ночи, чтобы успеть пройти регистрацию.

В управлении образования Шымкента сообщили, что скопление людей связано с высоким спросом.

— Родители выстроились в очередь для записи детей в бассейн. С учетом высокого демографического роста в регионе большое скопление людей можно считать ожидаемым. Запись в секцию по плаванию осуществляется в установленном порядке. Объявление размещено в свободном доступе, процедура проводится открыто, — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в управлении, прием документов в бассейн Дворца школьников № 2 начался 30 апреля с 10 часов утра. При этом количество мест ограничено — всего 50.

Дополнительный наплыв, по данным ведомства, связан с техническими сложностями при онлайн-регистрации через платформу Mindal24kz. Поэтому родителям предложили пройти регистрацию непосредственно в учреждении с помощью специалистов, что также повлияло на образование очередей.

Для подачи заявки необходимо предоставить пакет документов, включая свидетельство о рождении ребенка, медицинскую справку формы № 027, фотографию и удостоверение личности родителя. В связи с ограниченным количеством мест прием сейчас осуществляется в порядке живой очереди.

Ранее сообщалось, что реформа детско-юношеского спорта в Казахстане выходит за рамки точечных изменений и фактически перестраивает всю систему. Как новая модель изменит массовый детский спорт, читайте в материале аналитического обозревателя.