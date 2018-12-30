Запись на санаторно-курортное лечение для пенсионеров и инвалидов будет только электронной с 2019 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Запись на санаторно-курортное лечение по категориям «Инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, пенсионеры по возрасту» будет осуществляться с 3 января 2019 года лишь в электронном формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление занятости и социальной защиты города Астаны.

Для этого потребуется электронно-цифровая подпись (ЭЦП), выдаваемая ЦОНами, и самостоятельная регистрация на сайте sankur.astana.kz.

Данный механизм осуществления записи направлен в первую очередь на исключение ажиотажа и давки в неприспособленном для одновременного приема большого количества человек помещении, а также на удобства в осуществлении записи и прозрачность очереди.



На сайте sankur.astana.kz представлена полезная информация, касательно санаторно-курортного лечения (допустимое количество мест с разбивкой по категориям и периодам заезда, адрес санатория, список очередников и многое другое).



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