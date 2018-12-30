Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -9 °С
Алматы: 3 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Запись на санаторно-курортное лечение для пенсионеров и инвалидов будет только электронной с 2019 года

30 Декабря 2018 13:45 84
Поделиться:
Запись на санаторно-курортное лечение для пенсионеров и инвалидов будет только электронной с 2019 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Запись на санаторно-курортное лечение по категориям «Инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, пенсионеры по возрасту» будет осуществляться с 3 января 2019 года лишь в электронном формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление занятости и социальной защиты города Астаны. 

Новости по теме

Более 10 000 онкобольных смогут лечить в Астане с применением ядерной медицины
Около 2 тысяч уникальных операций провели хирурги научного центра имени Сызганова Шанс на жизнь: родители тяжелобольных детей поддерживают закон о клинических исследованиях

Для этого потребуется электронно-цифровая подпись (ЭЦП), выдаваемая ЦОНами, и самостоятельная регистрация на сайте sankur.astana.kz.
Данный механизм осуществления записи направлен в первую очередь на исключение ажиотажа и давки в неприспособленном для одновременного приема большого количества человек помещении, а также на удобства в осуществлении записи и прозрачность очереди.

На сайте sankur.astana.kz представлена полезная информация, касательно санаторно-курортного лечения (допустимое количество мест с разбивкой по категориям и периодам заезда, адрес санатория, список очередников и многое другое).

По интересующим Вас вопросам, просим звонить по телефонам: 55-69-63, 55-68-47, 55-14-87, 55-14-74.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив