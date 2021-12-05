Запись на платную вакцинацию Pfizer началась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началась запись на платную вакцинацию Pfizer для всех желающих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здоровья города Алматы.

«По разъяснению Министерства здравоохранения РК, всем желающим, не входящим в категорию получателей бесплатной вакцины «Comirnaty» компании Pfizer - дети от 12 до 18 лет, беременные и кормящие женщины, могут получить данную вакцину на платной основе», - говорится в сообщении ведомства.

Иммунизация Pfizer будет проходить только в трех поликлиниках УОЗ города Алматы:

Городская поликлиника №5 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева, 141, контактный телефон 8 (727) 344 98 04 или 8 707 101 28 93, 8 707 931 92 63 (WhatsApp).

Городская поликлиника №7 по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Бухар жырау, 14, контактный телефон 8 (727) 376 33 99 или 8 701 111 61 81 (WhatsApp).

Городская клиническая больница №5 по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 220, контактный телефон 8 (727) 264 72 64 или 8 747 263 72 46 (WhatsApp).

На сегодняшний день, в указанных выше ПМСП, ведётся запись желающих получить платно вакцину компании Pfizer. Стоимость пока не известна.