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Запертый в квартире астанчанин решил выбраться на улицу с балкона 8-го этажа

25 Августа 2021 20:56
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Запертый в квартире астанчанин решил выбраться на улицу с балкона 8-го этажа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице полицейские спасли мужчину с карниза восьмого этажа, передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня в 14:35 на канал «102» в полицию поступило сообщение о том, что на карнизе восьмого этажа стоит мужчина и может сорваться вниз. На место незамедлительно в течение трех минут прибыл наряд Полка патрульной полиции ДП г. Нур-Султан в составе старшего лейтенанта полиции Асана Команова и лейтенанта полиции Жасулана Кыздарбек. Для предотвращения возможной трагедии полицейские решили попасть в квартиру через балкон соседей этажом ниже. Войдя в квартиру, Асан Команов пытался уговорами убедить его зайти в комнату, а напарник тем временем контролировал ситуацию снизу. Но мужчина не реагировал на просьбу стражей порядка. Тогда полицейский решил отвлечь его разговорами, располагая к себе, в этот момент прибыл напарник. Когда мужчина немного отвлекся, полицейские схватили его за ноги и затащили в квартиру. Таким образом сотрудники полиции спасли жителя города от опрометчивого поступка», - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

В ходе проверки установлено, что 23-летний парень поругался со своей сожительницей, которая закрыла его в квартире и ушла. Выпив для храбрости спиртного, он решил выбраться на улицу через балкон 8-го этажа.

Стражи порядка провели профилактическую беседу с молодым человеком о недопущении впредь подобных случаев.

Сами же полицейские свой поступок не считают геройским и говорят, что иначе поступить не могли.

Стоит отметить, что на счету Асана Команова это не первый отважный поступок. Ранее он помог трехлетнему ребенку, которого укусила собака. Отчаянный отец на дороге обратился к полицейскому с просьбой сопроводить его машину с малышом, который истекал кровью, до больницы.

Также во время несения службы ему со своим коллегой Абзалом Жолмаховым удалось обезоружить пьяного дебошира, который размахивал на улице ножом. При задержании он оказал сопротивление.


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#Нур-Султан   #Происшествия  
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