Запертые в пещере в Таиланде подростки прокопали пятиметровый туннель

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Подростки, запертые наводнением в затопленной пещере на севере Таиланда, в течение десяти дней вплоть до прихода спасателей разбирали вручную стену пещеры, пытаясь найти другой выход из подземелья, и прокопали туннель длиной около пяти метров. Об этом рассказали участники пресс-конференции, прошедшей в городе Чианграе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА Новости.

«Когда мы приплыли к ребятам сразу после того, как их обнаружили наши английские коллеги, я увидел в стене пещеры почти пятиметровый туннель. Оказывается, сидя там без еды и имея возможность подкреплять силы только чистой водой, стекающей со сталактитов, ребята не сидели сложа руки, ожидая помощи, а пытались прокопать туннель в соседнюю камеру пещеры, надеясь найти новый, неизвестный выход наружу», - рассказал на пресс-конференции полковник Пхак Локханчун, военврач спецназа сухопутных войск Таиланда и опытный дайвер, прошедший подготовку по программе боевых пловцов ВМС Таиланда.

Доктор Пхак, как называют его спасенные дети, провел с ними все время с момента их обнаружения до вывода последнего из них на поверхность.

«Оказывается, они голыми руками раскачивали и вынимали камни из скалы», - добавил военврач.

Один из подростков возразил ему, что они действовали не только руками, но и использовали уже вытащенные камни как орудия: били ими по камням стены и разбивали их.

«Было, конечно, тяжело из-за голода. Но мы напивались воды побольше, чтобы не так чувствовать голод, брали камни и долбили ими стену», - рассказал подросток.

При тщательном обследовании, которое провели спасатели после обнаружения детей, соседняя камера пещеры, в которую они пытались пробиться, прямого выхода на поверхность не имеет. Еще один выход из десятикилометровой пещеры, помимо основного и еще одного, расположенного неподалеку, может существовать, однако он до сих пор никем не обнаружен.

Помещение, в котором спасались от наводнения дети, находилось на глубине более 800 м от вершины горы Дой Нанг Нон, внутри которой находится пещера Тхам Луанг.

Пресс-конференция проходила в Чианграе, столице одноименной провинции на севере Таиланда, в форме свободной непринужденной беседы, которую вел с ее участниками известный таиландский телеведущий и обозреватель Суттхичай Юн.

Никто из присутствовавших таиландских и иностранных журналистов не имел возможности задавать вопросы детям, их тренеру, врачам, боевым пловцам и руководителям администрации провинции Чианграй, сидевшим на стульях на сцене в зале пресс-конференции. Все вопросы были направлены заранее в отборочную комиссию, в состав которой входили детские психологи.

Отобранные комиссией вопросы были переданы общим списком Суттхичаю Юну. Дополнительные вопросы можно было подавать присутствовавшим на пресс-конференции членам отборочной комиссии в письменном виде. Такие меры предосторожности таиландские власти объяснили необходимостью защиты частной жизни несовершеннолетних в соответствии с действующим в стране законодательством.

Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире всех телеканалов Таиланда, как часть ежедневной программы «Шагай вперед, Таиланд!» правительственного «телевизионного пула».